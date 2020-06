Man dringt basisschool in Wevelgem binnen

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag heeft een man ingebroken in de gemeentelijke basisschool in Wevelgem. Er werd een toegangsdeur geforceerd. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen.

In de gemeentelijke basisschool in Wevelgem werd een poging tot inbraak vastgesteld. Op de camerabeelden is te zien hoe een onbekende zich naar de achterzijde van het gebouw begeeft. De man probeert eerst de toegangsdeur naar de school open te breken. Maar wanneer dat niet lukt, richt hij zich met meer succes tot de deur naar de polyvalente ruimte. Eenmaal binnen raakt hij niet verder en kan hij de lerarenkamer niet betreden. Op het eerste gezicht lijkt er niets gestolen. De directie legde ondertussen klacht neer bij de politie.