Man fietst 2.000 km voor goed doel

Dimitri Mevensen uit het Oost-Vlaamse Wachtebeke is begonnen aan een sportieve en hartverwarmende uitdaging.

Hij spendeert zijn twee weken durende vakantie aan een fietstocht langs de Belgische grenzen voor de mucoviscidosevereniging. Vanmorgen is hij uitgezwaaid in het Zeepreventorium in De Haan waar mucoviscidosepatiënten worden opgevangen. Hij rijdt vandaag naar Westouter, een tocht van 170 km.

Dimitri wil in twee weken tijd de ronde van België doen langs alle grenzen. Dat is een tocht van zo’n 2.000 kilometer. Hij laat zich sponseren voor het goede doel. De teller staat op 1.780 euro aan het begin de tocht. En onderweg verkoopt hij ook beertjes voor het goede doel.

“Mijn beste vriend heeft mucoviscidose en omdat ik voel dat hij achteruit gaat, ben ik beginnen nadenken wat ik voor hem kan doen. Kan ik niet meer zijn dan gewoon vriend voor hem. Kan ik het niet wat groter doen?”