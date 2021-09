Man fietst volledige landsgrens af, goed voor 1.000 km

Pedal Belgium, heet zijn project. De opbrengst, zo'n 2.000 euro, schenkt hij aan Kom Op Tegen Kanker.

“Het is door enkele gebeurtenissen in de familie dat ik de tocht gedaan heb voor Kom Op Tegen Kanker. Ik heb heel veel gedacht aan de mensen die ik verloren heb. Medemensen en familie die ziek zijn... Als het erg hard regende en het was de hele tijd bergop, dan had ik even een moeilijk momentje: ga naar het eerstvolgende station, zet die fiets erop en ga naar huis.”

Maar Mike zette door. Alles om alleen te leven had hij bij zich. Kookgerief, drank, een tent, kledij. Allemaal op de fiets. “Ik heb alle hoogste punten gedaan. Het hoogste punt van Nederland, de twee hoogste punten van België, het hoogste punt van Luxemburg, heb ik allemaal opgereden met een fiets van 100 kilogram. Eigenlijk gewoon een stadsfiets die omgebouwd is om alle materialen mee te nemen.”

Mike komt vanavond aan om 20 uur bij café de Kavijaks in Zwankendamme.