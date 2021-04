Man gearresteerd in onderzoek moord Tielt

In het onderzoek naar de moord in Tielt is gisterenavond een man gearresteerd. Na verhoor heeft de onderzoeksrechter hem vandaag aangehouden.

Hij verschijnt vrijdag aanstaande voor de raadkamer in Brugge. In het belang van het onderzoek worden op vraag van de onderzoeksrechter momenteel geen nadere gegevens gecommuniceerd omtrent zijn identiteit of zijn motief.

De 32-jarige Leander Quintyn kwam op zaterdagavond 6 maart door messteken om het leven, maar van de dader ontbrak elk spoor.

De hulpdiensten werden die avond rond 22.50 uur opgeroepen voor een steekpartij op de openbare weg in het centrum van Tielt. Het slachtoffer werd even later zwaargewond aangetroffen in de Felix D'Hoopstraat, tussen de huisnummers 2 en 14. De dertiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen bezweek. Het Brugse parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord, maar in eerste instantie konden geen verdachten gearresteerd worden.