Man is huis (nog) niet kwijt na burenruzie over bomen

In Brugge is een burenruzie uit de hand gelopen, een man ging in beroep tegen een opgelegde dwangsom van 300.000 euro.

De ruzie in de Vondelstraat in Brugge begon al twintig jaar geleden. Een buurvrouw vond toen dat er te veel takken van bomen van Alain D. overhingen. Het kwam tot een rechtszaak, en uiteindelijk stapten ook nog andere buren naar de rechter. De rechter geeft hen in 2013 gelijk en de man moest de bomen verwijderen, voor elke dag dat dat niet gebeurde werd een dwangsom van 1000 euro opgelegd.

Alain D. wachtte twee jaar om zijn bomen weg te halen, waardoor hij nu een dwangsom van 300.000 euro moest betalen. De buren eisen dat de man zijn huis verkoopt om de som te betalen maar nu is in beroep beslist dat dit voorbarig is. Alain D. wil ook dat de dwangsom herzien wordt, de procedureslag is dus nog niet voorbij.

