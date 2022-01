Man kijkt kinderporno omdat "echtgenote sekswerker is"

De vrouw van G.A. deed de anonieme melding omdat ze de situatie niet langer kon aanzien. Bij een huiszoeking in hun woning in Pittem bleek dat de beklaagde inderdaad regelmatig kinderporno bekeek. Op zijn computer en op een USB-stick werden in totaal 167 video's en 538 foto's van kinderpornografische aard ontdekt.

A. maakte bij het downloaden bovendien gebruik van Tor Browser om onder de radar te blijven. Tijdens een verhoor bekende de beklaagde onmiddellijk de feiten. Nadien zocht hij ook zelf begeleiding voor zijn probleem. Volgens procureur Fauve Nowé is een dergelijke begeleiding ook nodig, want in zijn thuisland het Verenigd Koninkrijk werd hij al drie keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

Frustraties over relatie

De verdediging legde uit dat G.A. geïsoleerd was geraakt doordat hij na ruim 20 jaar in België nog geen Nederlands spreekt. Daarnaast kampt hij ook met frustraties over zijn relatie. Zijn echtgenote is aan de slag als sekswerker, terwijl tussen hen van een seksuele relatie geen sprake is.

Volgens zijn advocaat Rik Demeyer begon A. met gewone porno, waarna hij is afgegleden naar illegale zaken. Ook de veroordelingen in het Verenigd Koninkrijk zouden te maken hebben met de job van de echtgenote. De verdediging kon zich vinden in een straf met voorwaarden, zoals gevorderd door het parket.