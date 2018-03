Man krijgt celstraf voor dubbele verkrachting

Dat is een autismespectrumstoornis. Hij leerde het slachtoffer kennen tijdens zijn werk in een centrum voor de begeleiding van mensen met gedragsstoornissen. In juli 2015 voerde de beklaagde naar haar woning in Oostende. Om hem te bedanken bood ze hem nog een drankje aan, maar toen ging het mis. De man begon avances te maken en liet zich niet zomaar afschepen. De verkrachting stopte pas toen het slachtoffer zich wegdraaide en begon te wenen. Enkele weken later herhaalde hetzelfde verhaal zich.

De Gistelnaar sprak de verklaringen van het slachtoffer eigenlijk niet tegen, maar beweerde dat er in eerste instantie wel onderlinge toestemming was. Over de tweede feiten verklaarde hij dat de vrouw inderdaad stop riep, 'maar dat hij het toch nog eens wilde proberen'. Uit het onderzoek bleek ten slotte dat de beklaagde niet gemotiveerd was om voorwaarden te volgen. Daarom werd hij uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden effectief. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt