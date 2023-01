Man kritiek na botsing tegen verlichtingspaal in Ichtegem

Zaterdagnacht botste een bestuurder van Poolse nationaliteit met zijn wagen tegen een verlichtingspaal langs de Diksmuidebaan in Ichtegem ter hoogte van het kruispunt met de Kortemarkstraat. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Om middernacht week de man, om een onduidelijke reden, op een rechte stuk van de weg van de rijbaan af. De wagen botste eerst op een verkeersgeleiders rechts van de weg op het kruispunt met de Kortemarkstraat, raakte daarna de stoeprand en knalde uiteindelijk op een elektriciteitspaal. Door de impact tolde de wagen enkele keren om zijn as en kwam dan tot stilstand in het midden van de weg. Buurtbewoners en aanwezigen van een nabijgelegen feestzaal hoorden de klap en belden de hulpdiensten.

Geen gordel

De veertiger werd op de achterbank van de wagen aangetroffen. Daardoor is het zeker dat de man geen gordel droeg. De hulpdiensten ter plaatse merken ook een alcoholgeur op in de wagen. Na het toedienen van de eerste zorgen in de ziekenwagen werd het slachtoffer overgebracht naar het AZ Delta ziekenhuis in Roeselare. De persoon in kwestie heeft door de botsing zware verwondingen opgelopen. De man van buitenlandse origine heeft geen officieel verblijfsadres in België, maar reed volgens de politie met een wagen van een bedrijf uit Roeselare.

Op de weg lagen brokstukken die de brandweer heeft opgeruimd. Verder waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.