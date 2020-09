Man kritiek na ongeval, chauffeur onder invloed van drugs

In Roeselare is donderdagnamiddag een 84-jarige fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd aangereden door een personenwagen. De bestuurster bleek onder invloed van drugs. Ze werd gearresteerd en haar wagen werd in beslag genomen.

Het slachtoffer reed met zijn fiets langs de Brugsesteenweg in Roeselare toen hij werd aangereden door een wagen die uit de Rotsestraat kwam. De man kwam ten val met zijn fiets en is er erg aan toe. De hulpdiensten snelden ter plaatse en hij werd in kritieke toestand weggevoerd.

De bestuurster moest een speekseltest afleggen. Ze testte positief op drugs. De politie besloot om haar mee te nemen voor verhoor. Het gaat om een vrouw van 32 jaar uit Roeselare. Ze bleek rond te rijden zonder verzekering en haar wagen was niet ingeschreven. Ze is haar rijbewijs voor 15 dagen kwijt en het voertuig werd in beslag genomen.