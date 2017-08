Man langer in cel voor naaktfoto's van minderjarigen

Hij maakte naaktfoto's van minderjarige basketballers en werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Ook op zijn gsm en laptop werden dergelijke beelden aangetroffen. De feiten speelden zich vorige donderdagavond af in een kleedkamer van sporthal De Valkaart. Na een training van een jeugdploeg van KBBC Oostkamp werd hij met een fototoestel op heterdaad betrapt. Hij bleek naaktfoto's genomen te hebben van kinderen die zich aan het omkleden waren. Het gaat om jongens van 12 à 13 jaar oud.

Behandeling

De man is niet aan zijn proefstuk toe. De correctionele rechtbank van Veurne veroordeelde hem in 2014 al tot vier jaar gevangenisstraf voor andere zedenfeiten met minderjarigen. Het grootste gedeelte van die straf was wel voorwaardelijk. Op het moment van de nieuwe feiten werd hij door het psychiatrisch ziekenhuis in Beernem behandeld voor autisme. Die woonbegeleiding is door de nieuwe aanhouding stopgezet. De verdediging merkt op dat de verdachte zelf de feiten afkeurt. "De gevangenis is echter niet de oplossing voor zijn probleem, hij hoort daar niet thuis", aldus meester Olivia Delille.