In de Pietakkerstraat in Ruiselede is vrijdagavond een zware brand uitgebroken in een woning. Een man (61) raakte daarbij levensgevaarlijk gewond.

De boerderij werd volledig vernield door de brand. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen reeds door het dak. De brandweer vond een zwaar verbrande bewoner buiten aan het huis. Hij is met zware brandwonden en in levensgevaar overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Een explosie door gas is een mogelijkheid, want buren hoorden een luide knal net voor de brand uitbrak.