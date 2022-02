Man levensgevaarlijk gewond bij steekpartij in Oostende

In het centrum van Oostende heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag een ernstige steekpartij voorgedaan. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer is ondertussen buiten levensgevaar.

De feiten deden zich in de vroege uurtjes voor in de Leopold II-laan, vlak bij de uitgaansbuurt en het casino van Oostende. Bij de steekpartij moet een man veel bloed verloren zijn. Het slachtoffer werd dan ook in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen is het levensgevaar echter al geweken. De steekpartij zou zich afgespeeld hebben binnen de Afghaanse gemeenschap in Oostende, maar de precieze aanleiding van de feiten is nog onduidelijk. De dader kon voorlopig ook nog niet geïdentificeerd worden. Verder onderzoek zal in de loop van de dag mogelijk meer duidelijkheid brengen.