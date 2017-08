Man loopt brandwonden op bij woningbrand Kortrijk

De man werd met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. Het vuur brak uit in één van de slaapkamers op de eerste verdieping en nam snel uitbreiding naar de zolder van de woning, die zo goed als leeg was omdat de bewoner binnenkort zou verhuizen. De brand veroorzaakte vooral veel schade op de eerste verdieping van de woning, maar ook elders in de woning is er rookschade. Gedurende de bluswerken was de Loofstraat afgesloten voor het verkeer. De politie stelde een perimeter in om de vele kijklustigen op afstand te houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.