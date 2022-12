Man lost schot met alarmpistool op kerstmarkt Waregem

Dat gebeurde na een vechtpartij waarbij de man was betrokken. Zo meldt het parket van West-Vlaanderen maandag. De man wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Op Waregem Wintert kwam het eerst tot een ruzie en uiteindelijk tot een vechtpartij. Daarbij heeft de verdachte een alarmpistool bovengehaald en ook een schot gelost. "Het is nog onduidelijk in welke richting er is geschoten. Er raakte niemand gewond", klinkt het bij het parket. De 39-jarige man wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor slagen, bedreiging met een wapen en wapendracht.