Man lost schoten in station Oostende

In het station van Oostende heeft een man gisteren op klaarlichte dag minstens twee schoten gelost. Er was veel volk aanwezig en er was ook paniek, maar niemand raakte gewond.

Iemand kon het incident in de stationshal filmen. Op de beelden zijn duidelijk twee schoten te horen en mensen in paniek die gillend weglopen. Getuigen hebben het ook over een derde schot. Ook de lokale politie is te zien met getrokken wapens. Er zou een voorafgaande discussie zijn geweest tussen twee personen.

Poging tot doodslag

Niemand raakte gewond, maar een 20-jarige man uit Bredene kon even later worden opgepakt door de politie. Het parket zal hem op verdenking van poging tot doodslag voorleiden bij de onderzoeksrechter. Als de jongeman aangehouden wordt, moet hij dinsdag in Brugge voor de raadkamer verschijnen.