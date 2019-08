'Man met blauwe jas' wil vrijgelaten worden

De verdachte zit al twee jaar in voorhechtenis. De verdediging wacht al maanden op het verslag van de gerechtspsychiaters. Het onderzoek is afgerond, maar het verslag van de gerechtspsychiaters is nog steeds niet bij het dossier gevoegd. 'Dat is voor ons de reden om voor het eerst beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de raadkamer', zegt advocate Chantal Van Den Bosch. Alexandru C. verschijnt binnen 2 weken voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent. DIe zal beslissen over z'n verdere aanhouding.

Het lichaam van Sofie Muylle werd op 22 januari 2017 gevonden op het strand van Knokke. Zeven maanden later werd Alexandru C., of 'de man met de blauwe jas' aangehouden voor moord. De Roemeen bekende dat hij Muylle heeft ontmoet en misbruikt. Maar de moord ontkent hij.