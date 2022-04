Man met muco is circusacrobaat: aangrijpende voorstelling

In het zeepreventorium in De Haan hebben 150 jongeren die er in behandeling zijn voor chronische ziektes een aangrijpende circusvoorstelling gevolgd.

Jesse Huygh is een acrobaat die zelf mucoviscidose heeft. Hij toonde hoe je ondanks een ongeneeslijke longziekte toch tot uitzonderlijke dingen in staat kan zijn. Straks trekt hij met zijn adembenemende voorstelling door het hele land. Hij doet vooral zorginstellingen aan.

Muco wordt ook wel taaislijmziekte genoemd en betekent letterlijk dat je een leven lang zwoegt met ademen. Ook daarover gaat de wel zeer fysieke voorstelling. "Vooral over wat mijn strijd is. Niet met de bedoeling om te klagen over hoe moeilijk ik het heb. Helemaal niet. Vooral om mensen moed in te spreken en te vergezellen in het grenzen verleggen en er te blijven voor gaan. Hoe ga je om met hulp vragen? Het toegeven van je zwakheden en ook daar weer sterkte in vinden."

Jesse Huygh speelt samen met de Argentijnse Rocio Garotte. Het was vandaag de avant-première. Ook de medische staf hier was onder de indruk van deze artiest met een zuurstofapparaat. Thijs Verbrugghen, Zeepreventorium De Haan: "Een beleving om mee te nemen voor de rest van hun leven. Dat je ondanks de belemmeringen en ondanks wat je tegenkomt, dit kan. Jesse draagt ook effectief zo'n rugzak met zuurstof, veel patiënten hier hebben ook die rugzak. Het kan ook wel leren dat je ondanks alles dingen kan realiseren, je ondanks de hindernissen heel mooie dingen kunt bereiken."