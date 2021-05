Man mist bocht en belandt in diepe gracht in Heestert

Zaterdagavond geraakte een automobilist gewond nadat hij een scherpe bocht miste in de Pontstraat in Heestert.

Omstreeks halfelf gisterenavond mist de bestuurder van de Skoda Fabio om nog onbekende reden de scherpe bocht in de Pontstraat in Heestert. De wagen belandt met de neus in de diepe gracht rechts van de weg.

De brandweer en de ziekenwagen snelden ter plaatse. Het ging om een oudere man, maar hij zat niet echt gekneld en kon met de nodige voorzichtigheid uit het voertuig gehaald worden. De hulpdiensten dienden de eerste zorgen toe om later de man over te brengen naar het ziekenhuis.

Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De Pontstraat bleef ter hoogte van het ongeval een tijd lang afgesloten, wat voor weinig hinder zorgde gezien het late uur.