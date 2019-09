Man naar assisen voor doodslag op baby van 6 weken

De raadkamer van Veurne verwees de man eerst nog naar de correctionele rechtbank, maar dat was een gerechtelijke blunder.

De feiten dateren van nieuwjaarsdag 2018. Uit onderzoek blijkt dat de man het kindje door elkaar schudde. Eerst verklaarde hij nog dat de baby te veel fysiologisch water binnen kreeg. Later zei hij dat hij in paniek was toen zijn dochtertje uit de zetel was gevallen.

Eerst zou de man voor de correctionele rechtbank moeten komen, maar de raadkamer zag een uitspraak van het grondwettelijk hof rond doodslag en moord over het hoofd.