Man neemt foto's in kleedkamer 12-jarige basketters

Gisteravond werd in de kleedkamers van basketbalclub KBBC in sporthal De Valkaart in Oostkamp een man op heterdaad betrapt.

P.V. (geboren in 1988) uit Diksmuide bleek naaktfoto's genomen te hebben van kinderen die zich aan het omkleden waren. Enkele ouders konden de man opsluiten en verwittigden de politie.

Het ging om jongens van 12 à 13 jaar. De verdachte heeft de feiten bekend, verder onderzoek zal moeten uitwijzen of hij nog voor andere feiten in aanmerking komt. In ieder geval werd de man in 2014 door de correctionele rechtbank van Veurne al veroordeeld tot vier jaar cel (grotendeels met uitstel) voor andere zedenfeiten ten nadele van minderjarigen. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden op verdenking van voyeurisme ten nadele van minderjarigen jonger dan 16 jaar.