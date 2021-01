Man neergeschoten in Wevelgem, dader(s) spoorloos

In Wevelgem is dinsdagnamiddag een man neergeschoten, zo meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk. "Een getuige zag een wagen met Franse nummerplaat wegrijden", aldus Tom Janssens van het parket.

De feiten vonden plaats in de Spoorwegstraat in Wevelgem. Een getuige hoorde hoe er ruzie werd gemaakt in een woning. Tijdens die ruzie werd een wapen afgevuurd. Even later zag de getuige een wagen met Franse nummerplaat wegrijden. "Het slachtoffer is een man van 38 jaar", vertelt Janssens. Hij raakte gewond aan het hoofd en verloor veel bloed, maar de verwondingen zijn eerder oppervlakkig."

De omstandigheden van het schietincident worden volop onderzocht. Er is een afstappingsteam ter plaatse, samen met de onderzoeksrechter en een wapendeskundige.

Vermoedelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Van de dader is er voorlopig geen spoor.