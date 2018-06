Vannacht omstreeks 1u30 is een man neergestoken in de uitgaansbuurt van Oostende.

N.F. uit Oostende (28) werd gestoken met een mes en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is ondertussen buiten levensgevaar. Ter plaatse werden twee verdachten opgepakt. Het gaat om P.W. uit Dilsen-Stokkem (geboren in 1961) en zijn zoon C.W. eveneens uit Dilsen-Stokkem (geboren in 1993). Er werd een gerechtelijk onderzoek gestart voor poging tot doodslag.

De aanleiding en de precieze omstandigheden van de steekpartij zijn nog niet duidelijk.