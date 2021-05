Man ontvlucht politiecontrole en rijdt omheining aan

Tussen 18 uur ’s avonds en 2 uur ‘s nachts hielden 14 politiemensen van de zone MIRA met de steun van een lid van de Federale politie met een drugshond een grootschalige drugsactie op verschillende plaatsen in Anzegem, Avelgem, Waregem en Zwevegem. Verschillende voertuigen werden willekeurig uit het verkeer gehaald en aan een drugscontrole onderworpen. 10 bestuurders testten positief en moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren.

Man probeert controle te ontvluchten

In Zwevegem probeerde een bestuurder te vluchten nadat hij de controle had opgemerkt, maar werd iets verder door een anonieme politiewagen opgepikt. De bestuurder nam tijdens z’n vluchtpoging ook een omheining mee. De man werd toch aan een drug- en alcoholcontrole onderworpen, die later beide positief bleken te zijn.