Bij een hevige woningbrand in Lichtervelde is vannacht een dertiger om het leven gekomen.

Het vuur ontstond maandagochtend vroeg in de woning in de Hoogwielkestraat. De bewoner (34) kon naar buiten lopen, maar was zwaar verbrand. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De woning brandde volledig uit. Een branddeskundige van het parket komt ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken.