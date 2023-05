Man overleden na val in water in Oostende

Deze middag is een 73-jarige man uit Oostende overleden nadat hij in het water viel. Dat gebeurde langs de Sir Winston Churchillkaai. De man werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Omstreeks 13.45 uur liep het fout. De man belandde in het water aan de Sir Winston Churchillkaai in Oostende. De man zou ten val gekomen zijn toen hij op weg was naar een bootje op het ponton. Wellicht belandde hij met zijn hoofd op het ponton, uiteindelijk viel de man in het water. Volgens de eerste vaststellingen gaat het dus om een accidenteel overlijden.

“De precieze omstandigheden worden inderdaad nog bekeken”, klinkt het bij de scheepvaartpolitie. De man werd relatief snel op het droge gehaald, maar bij aankomst van de hulpdiensten was al snel duidelijk dat de situatie ernstig was. Hij kreeg ter plaatse de nodige zorgen toegediend, al was zijn situatie zorgwekkend. Hij werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij korte tijd later overleed aan zijn verwondingen. Het parket werd ingelicht om de zaak verder te bekijken.