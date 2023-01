Man overleden in Oedelem door jachtongeval

Bij een jachtongeval is zondag in het West-Vlaamse Oedelem een 59-jarige man om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Volgens de eerste bevindingen waren geen derden betrokken bij het overlijden.

Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd rond 12.30 uur aangetroffen aan een veld in de Bruinbergstraat in Oedelem, een deelgemeente van Beernem. Het Brugse parket stelde een wetsdokter en een wapendeskundige aan om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Ook het labo en het afstappingsteam gingen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Op het lichaam van het slachtoffer werd een schotwonde vastgesteld. Volgens de eerste bevindingen waren bij het dodelijk schietincident echter geen derden betrokken. De meeste waarschijnlijke hypothese is dat het slachtoffer zichzelf accidenteel verwondde. De man had immers zelf een jachtwapen bij zich. Van kwaad opzet is volgens het parket dus geen sprake.