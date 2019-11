Man overleeft klap met pick-up niet

De pick-up wagen ramde eerst een twintigtal meter vangrail vooraleer in botsing te komen met de Franse wagen. Deze Franse wagen werd tegen een verkeersbord gekatapulteerd, de pick-up kwam meters verder in het veld tot stilstand. De bestuurder van de pick-up werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer van Nieuwpoort en Middelkerke kwam ter plaatse om de bestuurder uit het verhakkelde Franse wrak te bevrijden, maar voor hem, een jonge twintiger, kon geen hulp meer baten. Brokstukken van beide voertuigen lagen overal verspreid en werden door de brandweer opgeruimd. Door het ongeval was het rechter baanvak in de richting van Jabbeke een tijdlang afgesloten.