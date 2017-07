Man redt meisje van verdrinking in Jabbeke

Gisterenmiddag heeft een man een meisje van 6 gered uit het water aan ’t Klein Strand in Jabbeke. Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen.

Het meisje zou van de glijbaan gegleden zijn en zo in het diepere water zijn beland, ze kon echter niet zwemmen. Een alerte strandganger merkte even later het meisje op en trok haar op het droge waar ze onmiddellijk water en zand overgaf en naar lucht hapte. Dankzij zijn alert optreden werd erger vermeden. Eerder deze week verdronk een jongetje van 8 uit Zonnebeke op vakantie.

