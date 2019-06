Man rijdt nieuwe auto van vriend vast op strand van Bredene

De bestuurder van de Land Rover Range Sport, een 23-jarige jongeman uit Schaarbeek, had het idee om de nieuwe auto van zijn vriend te testen op het strand. Omdat de man daar geen ervaring of kennis over had, raakte het voertuig vast in het zand, tot op het chassis.

Verwoede pogingen

De jongeren probeerden zelf om de auto los te krijgen, maar ondanks verwoede pogingen lukte dit niet. Ze belden dan maar een takeldienst, die er ook niet in slaagde om het voertuig los te krijgen. Bovendien zat de takelwagen ook eventjes vast in het zand.

Rond 8 uur deze morgen liet de politie dan een bulldozer van de gemeentediensten komen, die er wel in slaagde om de Land Rover te bevrijden. "Gelukkig is het pas hoogtij om 13.30 uur en kwam het water dus niet op", zegt commissaris Dennis Goes.

Gepeperde rekening

Omdat de toegang tot het strand verboden is voor motorvoertuigen, zal de jongeman een GAS-boete krijgen. "Maar wellicht komt daar nog een flinke rekening bovenop voor de geleverde inspanningen van de takeldienst en de gemeentediensten", besluit Goes.