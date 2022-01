Man rijdt opzettelijk tegen woning van ex: aangehouden voor moordpoging

De veertiger kon blijkbaar moeilijk verkroppen dat zijn ex-vriendin al lang een punt had gezet achter hun relatie. Sindsdien zorgde hij vaak voor overlast aan haar woning in Eernegem. Door de aanhoudende problemen trok de vrouw in bij haar dochter in Kortemark, maar ook daar bleef de verdachte opduiken. Zo vernielde hij een raam van het huis en het voertuig van het slachtoffer.

Helse achtervolging

De situatie liep helemaal uit de hand toen de politie van de zone Polder dinsdag probeerde om de Oostkampenaar in te rekenen. Tijdens een wilde achtervolging maakte hij heel wat verkeersovertredingen. In het centrum van Kortemark konden agenten ternauwernood wegspringen toen hij langs een politiecombi scheurde.

Uiteindelijk reed de verdachte weer naar de woning van zijn ex-vriendin. Daar knalde hij met zijn wagen door de houtplaten die het kapotte raam moesten bedekken.

Woensdagavond werd de verdachte door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord op zijn ex-vriendin en het tweejarige kindje van haar dochter. "Hij had moeten beseffen dat hij hen bij een dergelijke crash dodelijk kon raken." Daarnaast wordt de veertiger ook verdacht van gewapende weerspannigheid en belaging. De raadkamer in Brugge zal vrijdagochtend oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.