Man riskeert werkstraf voor oplichting Club Brugge

Hij regelde voor dertien topmatchen gratis tickets door zich uit te geven voor een medewerker van de voetbalbond. Sinds 2013 vroeg de beklaagde via mail af en toe om enkele vrijkaarten voor wedstrijden van Club Brugge. Onder de naam Gunther De Saedeleer beweerde hij dat de tickets bestemd waren voor "internen van de voetbalbond". De zaak kwam aan het licht toen iemand van de ticketing aan de echte Gunther De Saedeleer vroeg of hij de kaartjes had ontvangen. Daarop vroeg ze aan de man achter het e-mailadres kbvb@live.be om haar een kopie van zijn identiteitskaart te bezorgen.

58 tickets

De man rook onraad en daagde in augustus 2015 niet op voor de wedstrijd tegen Manchester United. Toch probeerde hij in december van dat jaar op dezelfde manier gratis tickets te krijgen voor de match tegen Anderlecht, waarop hij werd ingerekend. In totaal troggelde de beklaagde 58 tickets af, ter waarde van minstens 3.500 euro. Met zijn familie keek hij gratis naar dertien wedstrijden tegen onder meer Anderlecht, Standard, Zulte-Waregem en Panathinaikos.

De rechter doet uitspraak op 17 oktober