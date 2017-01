Op het strand vond Fabrice vooral visnetten en plastic in allerlei vormen. "Ik ben vaak op het strand en keer op keer wordt ik geconfronteerd met afval", zegt Fabrice. "Daarom wil ik er iets aan doen. Ik wil niet dat het afval terug in de zee terechtkomt."

Fabrice houdt het niet bij die ene opruimactie. Ook vandaag trekt hij weer het strand op. Zijn enthousiasme is aanstekelijk want hij vond ondertussen al enkele helpende handen. "Iedereen is welkom om te helpen."