Man slaat voorbijgangers op het hoofd met balk

Het parket van Ieper en Kortrijk meldt dat er gisterenavond in het centrum van Kortrijk drie personen gewond zijn geraakt. Een man sloeg hen met een stok of balk op het hoofd.

Een persoon van Ghanese afkomst die illegaal in het land verblijft, sloeg gisteren drie willekeurige voorbijgangers op het hoofd met een balk of een stok. De feiten speelden zich af op het Jozef Vandaleplein, de Jan Baptiste de Jonghestraat en in de Vredelaan. De dader werd gearresteerd en onderzocht door een wetsdokter. Daarop werd hij gedwongen opgenomen. Twee slachtoffers, eveneens van vreemde afkomst, zijn zwaargewond.

Het parket ontkent echter formeel dat er sprake zou zijn van een racistisch motief.