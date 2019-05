Man staat terecht voor gruwelijke moord op partner

In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 mei 2017 ging V. zelf naar het politiebureau. Spontaan vertelde hij dat hij zijn vriendin had omgebracht en opengesneden. Op haar appartement in Kortrijk troffen de speurders inderdaad het ernstig verminkte lichaam van Alia Belromari aan. Na een wurging werd het slachtoffer door haar vriend bewerkt met een mes. V. haalde zelfs haar hart uit haar lichaam.

Borstbeen opengesneden

Het slachtoffer werd gewurgd met het koord van haar kamerjas. Opvallend genoeg was niet alleen haar buik, maar zelfs haar borstbeen opengesneden. Bij het openrijten van de buik werden ook de lever, de blaas en het bekken doorgesneden. Volgens de wetsdokter leefde Belromari op dat moment nog, al was ze sowieso stervende en dus niet meer bij bewustzijn.

Het blijft voorlopig onduidelijk waarom de beschuldigde, die een blanco strafblad heeft, zijn partner zo zwaar heeft toegetakeld. In zijn eerste verhoor vertelde V. dat het slachtoffer al vaker gevraagd had om haar te vermoorden. Zelfs het opensnijden van de buik zou ze zelf gevraagd hebben. Buren en kennissen hadden echter absoluut niet de indruk dat Belromari levensmoe was.

Tijdens verhoren verwees V. soms naar financiële problemen. De Kortrijkzaan gaf op een bepaald moment ook toe dat zijn vriendin hem om geld had gevraagd. Die avond zou ze ook gezegd hebben dat hij geen contact meer mocht hebben met zijn dochter en zijn ex-vriendin. De beschuldigde beweerde wel dat hij zijn vriendin niet doelbewust opzocht om haar te vermoorden. Over het hart verklaarde V. dat ze 'het niet nodig had' en dat ze 'haar hart nooit heeft gebruikt'.

In het begin van het onderzoek ontkende V. dat hij een relatie had met het slachtoffer. Later bleek dat ze al een tiental jaar een koppel vormden. In de zomer van 2016 belandde de beschuldigde in het ziekenhuis na een ernstig geval van zelfverminking. Hij had zichzelf een oppervlakkige snijwonde op de borst en twee steekwonden toegebracht. Na dat incident liet V. zich behandelen door een psychiater en zette hij een punt achter de relatie. Kort voor de feiten zochten ze echter weer vaker toenadering.

Beide partners kampten volgens hun omgeving met een ernstig alcoholprobleem. V. beweerde dat hij daardoor leed aan de ziekte van Korsakov. Een scan van de hersenen bracht echter geen dergelijke geheugenstoornis aan het licht.

V. zal op zijn proces verdedigd worden door meester Hans Beerlandt en meester Wouter Buyck. Meester Jef Vermassen en meester Stephen Schellinck treden op als advocaten van de burgerlijke partijen. Tom Janssens, eerste substituut bij de Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen, neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Dadelijk wordt de beschuldigde verhoord door de ervaren voorzitter Boudewijn Desmet. In totaal komen 41 getuigen aan het woord. De uitspraak wordt ten vroegste op donderdagavond 23 mei verwacht. Voor moord riskeert Luc V. levenslange opsluiting.