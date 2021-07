Man steekt vrouw neer voor woning in Oostende

In Oostende is vrijdagnacht een 53-jarige vrouw neergestoken voor haar woning. Ze raakte zwaargewond, de verdachte werd opgepakt. "De feiten kaderen in de intrafamiliale sfeer, vermoedelijk is de dader haar ex", aldus het parket.

De feiten vonden plaats in Oostende aan het Cardijnplein rond 2 uur vrijdagnacht. Daar stak een man z'n ex-vriendin neer in de buurt van haar woning. Hij zou haar een of meerdere messteken hebben toegediend in de rug. "De feiten speelden zich af in een intrafamiliale context", meldt het parket. "Vermoedelijk is de dader de ex-partner van de vrouw, maar dat zijn we nog volop aan het onderzoeken. Er is een afstapping bezig en de onderzoeksrechter, het parket en het labo zijn ter plaatse." De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht en onderging daar een operatie. Haar toestand zou intussen stabiel zijn.

De man werd gearresteerd, maar het is nog niet duidelijk wanneer hij zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het parket gaat uit van poging tot moord.