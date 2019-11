Man sterft bij ongeval in Ardooie

Bij een ongeval op de E403 in Ardooie is gisteravond een man om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurde iets voor 21 uur op de E403 in de richting van Kortrijk. Een bestelwagen reed op de rechterrijstrook achteraan in op een rijdende vrachtwagen. De linkerkant van zijn voertuig kwam bij die kop-staartaanrijding tegen de rechterachterzijde van de truck terecht. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Het Brugse parket stuurde een verkeersdeskundige om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert wijst alles in de richting van een spijtig ongeval. Vermoedelijk is de bestuurder van de bestelwagen in slaap gevallen.