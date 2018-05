In de Marialoopsesteenweg in Tielt is omstreeks 16u30 een dodelijk ongeval gebeurd.

Er is een obus ontploft en één werknemer van de firma Braekevelt uit Oostrozebeke is daarbij overleden.

Het bedrijf is gespecialiseerd in grondwerken. Het slachtoffer zou de medezaakvoerder en zoon van de eigenaar van het bedrijf zijn. De bewuste obus was gevonden tijdens grondwerken op een werf in Oostrozebeke. Na het werk nam het 38-jarige slachtoffer het tuig mee naar het bedrijf in Tielt. Kennelijk probeerde hij de obus daar open te schijven, met de gekende fatale afloop.