Man trekt groot keukenmes in Stadhuis Ieper: politie kan persoon overmeesteren

De man die donderdagochtend een mes trok in het stadhuis van Ieper, is intussen opgepakt. Dat meldt de politiezone Arro Ieper.

"De politiediensten hebben op hem kunnen inpraten en de man heeft het mes vrijwillig afgestaan. Er is nergens gevaar geweest voor derden", zegt Glenn Verdru, communicatieconsulent van de politiezone.

Donderdagvoormiddag trok een man een mes in het onthaal van het stadhuis van Ieper. De emotionele man zou het mes vooral naar zichzelf hebben gericht. De frontoffice van het stadhuis werd geëvacueerd en het gebouw werd afgesloten. De politie was massaal aanwezig en slaagde erin de man op te pakken. De man zou afkomstig zijn uit Togo en verwikkeld zijn in een uitwijsprocedure.