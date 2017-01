Man uit Brugge vermist

Govaert vertrok zaterdag van zijn woning in de Wantestraat in Brugge naar het station, waar later zijn fiets aangetroffen. Niemand heeft hem nog gezien sindsdien.

Zijn dochter lanceerde gisterenavond al een oproep op Twitter.

Dag iedereen, mijn papa is vermist. Wilt iemand contact opnemen met mij als je hem toevallig gezien/gehoord hebt. Retweet aub :( pic.twitter.com/rc0vYyC1Vg — Rune Govaert (@RuneGovaert) 28 januari 2017

Op het ogenblik van de verdwijning droeg hij een blauwe jeansbroek, donkerblauwe halflange jas en een zwarte muts. De man is normaal gebouwd (1m85) en heeft kort, donker haar. Hij zou ook twee hoorapparaten dragen.

Wie meer zou weten over waar Jeroen Govaert zich zou kunnen bevinden, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via hun e-mail-adres opsporingen@police.belgium.eu.