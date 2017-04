In Dranouter, een deelgemeente van Heuvelland, is zaterdagochtend een man omgekomen. Hij kwam klem te zitten onder een vorkhefsysteem dat hij op zijn tractor had gelast.

De man was aan het werken in zijn tuin in de Dikkebusstraat in Dranouter. Het systeem dat hij op zijn tractor had gemonteerd, bleek te zwaar waardoor het werktuig omkantelde. De man raakte geklemd onder zijn werktuig en liet daarbij het leven, zo meldt de Ieperse afdeling van het parket van West-Vlaanderen.