Man uit Ieper betrapt en achtervolgt dieven, 1 persoon opgepakt

Een 39-jarige man betrapte zondagochtend twee dieven die wegreden met twee offroad buggy’s uit zijn loods aan zijn woning in de Dikkebusseweg in Ieper. De man zette meteen de achtervolging in en dat leidde tot een ongeval. Uiteindelijk kon de politie één persoon oppakken.

Rond half vijf betrapte de man de twee dieven in zijn loods. Het duo kon er nog van doorgaan met twee buggy's waarop de man meteen de achtervolging met zijn wagen inzette. Ondertussen bracht hij de politie op de hoogte en die stuurde enkele ploegen ter plaatse.

Auto op z'n dak

Een paar kilometer verder op het Bijlanderpad naast de waterloop ter hoogte van de Kalleputstraat kwamen de drie voertuigen met elkaar in botsing. De wagen van de man kwam op zijn dak terecht en de twee buggy's belandden in de gracht. De twee dieven vluchtten weg via de velden. De politie startte meteen een zoekactie. Met behulp van een speurhond konden ze een jonge Fransman arresteren. De andere verdachte is momenteel nog spoorloos.

Zowel de eigenaar van de buggy's als de jonge Fransman liepen lichte verwondingen op. Niemand moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het parket van Ieper onderzoekt de zaak.