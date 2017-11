Man uit Menen verdwenen, politie doet oproep

Op woensdag 15 november 2017 om 16:15 uur vertrok de 39-jarige Frederik Verfaillie de instelling 'Onze Lieve Vrouw van Vrede' gelegen Bruggestraat te Menen. Sindsdien is hij spoorloos.

Trein richting Oostende?

Vermoedelijk heeft hij de trein in de richting van Oostende genomen. Frederik is 1m65 lang en stevig gebouwd. Hij heeft bruin-groene ogen en heeft kort donker haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerkleurige jeansbroek, sportschoenen en een grijze pull met hoge kraag en met een groene tekening. Aan Frederik word gevraagd zijn familie te contacteren om hen gerust te stellen.

Contacteer de politie

Wie Frederik nog gezien heeft, of weet u waar hij is, kan contact opnemen met de speurders. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300. Mailen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu.