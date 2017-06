Man uit Menen vermist

Op dinsdag 6 juni 2017, rond 16u45, verliet Willy Seynhaeve te voet zijn woning aan de Moorselestraat in Menen. Sindsdien werd van hem niets meer vernomen.

Mijnheer Seynhaeve is 85 jaar oud. Hij is normaal gebouwd en ongeveer 1m70 lang. Hij heeft witte haren en een snor. Hij droeg een dikke groene jas, een groene gilet, een donkergrijze stoffen broek en beige pantoffels. Mijnheer Seynhaeve is niet goed te been.

Hebt u de vermiste man nog gezien of weet u waar hij is, gelieve dan contact op te nemen met de speurders.

Meer informatie?

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Je kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.