Man uit Nieuwpoort blijft in de cel na vals dreigement om op politie te schieten

De politie van de zone Westkust werd zaterdag rond 16.30 uur opgeroepen voor een vreemd incident aan het Hendrikaplein in Nieuwpoort. Toevallige passanten werden lastiggevallen door een man die beweerde dat hij een pistool in zijn rugzak had zitten. Hij vroeg hen nota bene zelf om de politie te bellen. Het was naar eigen zeggen zijn bedoeling om op de politie te vuren, zodat ze hem zouden doodschieten. Ter plaatse werd de verdachte onmiddellijk onder schot gehouden door de politie. Een van de agenten slaagde erin om de rugzak uit zijn handen te trappen, waarna de dertiger werd gearresteerd.

Uiteindelijk bleek dat hij helemaal geen wapens op zak had. De Nieuwpoortenaar werd door de onderzoeksrechter aangehouden voor het verspreiden van een vals bericht over een dreiging met een aanslag op personen of eigendommen. Het bewuste wetsartikel is bijvoorbeeld ook van toepassing bij een valse bommelding. Voor die feiten zal de verdachte voor de correctionele rechtbank in principe drie maanden tot twee jaar cel en 400 tot 2.400 euro boete riskeren. Vrijdagochtend oordeelde de raadkamer dat hij minstens een maand langer in voorhechtenis moet blijven.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.