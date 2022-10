Man valt ex-schoonvader aan met knuppel en mes, vandaag vonnis

Vandaag is er vonnis in zaak van een man (28) uit Ardooie die zich moet verantwoorden voor moordpoging op de vader van zijn ex-vriendin. Samuel C. ging het slachtoffer in diens woning in Torhout met een honkbalknuppel te lijf.

De feiten speelden zich in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 oktober af in de Klaproosstraat in Torhout. Samuel C. drong de woning van een 52-jarige man binnen. Het slachtoffer is Mike Verhaeghe, ondervoorzitter van N-VA Torhout. De man werd niet enkel geslagen met een honkbalknuppel, maar werd ook aangevallen met een keukenmes. De politie kon tijdig tussenkomen. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde nooit in levensgevaar.

De verdachte had enkele jaren geleden een relatie had met een dochter van het slachtoffer. Hij had het bijzonder moeilijk met de relatiebreuk en had al vaker zijn ex-schoonvader bedreigd. Een vermeende abortus zou het motief zijn.

Bekijk ook: