Man valt mensen op straat aan met gevarendriehoek

In Knokke-Heist was er gisteren een zwaar geval van verkeersagressie. Een man heeft er mensen op straat aangevallen met zijn gevarendriehoek.

De video doet massaal de ronde op sociale media. Op het filmpje is te zien hoe er een discussie ontstaat tussen verschillende mannen. Ook enkele kelners komen tussenbeide. Op een bepaald moment stapt de ene man naar de koffer van zijn auto en haalt hij een gevarendriehoek uit.

Met zijn gevarendriehoek in de hand loopt hij naar een andere man toe. Een voorbijganger probeert hem te stoppen en vangt zelf de klappen, waarna het uitdraait in een gevecht.

Op de achtergrond is te zien hoe iemand anders met het voertuig wegrijdt. Het is onduidelijk wat de aanleiding was van het incident.