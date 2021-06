Man valt van dakterras en overlijdt

Een man van 33 uit Roeselare is om het leven gekomen toen hij van zijn dakterras in de Beversesteenweg naar beneden viel. De papa van twee kinderen werd gisterenochtend teruggevonden.

Bewoners van de Beversesteenweg waren 's nachts omstreeks 2 uur opgeschrikt door een geluid. Ze dachten dat er iets gebeurd was aan de voorkant van hun woning, maar beseften niet dat zich even voordien iets verschrikkelijks had voorgedaan aan de achterkant van het huis van de 33-jarige. De man was ’s avonds laat nog op zijn dakterras geweest. Hoe het precies gebeurd is, is onduidelijk, maar de man viel plots naar beneden en belandde een viertal meter lager op de binnenkoer van de buren.

Hij liep daarbij een schedelfractuur op. “Het terras was beperkt afgesloten. Er was enkel een ursusdraad”, aldus Tom Janssens van het parket van Kortrijk. Het was de vader van het slachtoffer die donderdagochtend zijn zoon dood aantrof.