In Koksijde is ter hoogte van het Zouavenplein een man van 65 uit Frankrijk in zee gevallen en verdronken.

De man was in het ondiepe deel van de zee aan het wandelen en is allicht met zijn laarzen vast komen te zitten in het zand. Daardoor viel hij, kwam in het koude zeewater terecht en verdronk. Andere wandelaars merkten hem op en brachten hem op het droge. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden nog om hem te reanimeren. Tevergeefs.