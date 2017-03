Man van 25 overlijdt bij ongeval

De bestuurder kwam uit de richting van Kruishoutem en volgde de Kruishoutemseweg, toen hij even voorbij de brug over de E17 om een onbekende reden de controle over het stuur verloor. Het voertuig ging hierdoor van de weg af en kwam op zijn dak in de voortuin van een woning terecht. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor de jongeman kwam alle hulp te laat. Het Parket stelde een deskundige aan om om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen. Oorzaak is een stuurfout in combinatie met overdreven snelheid.

Door het ongeval bleef de Kruishoutemseweg gedurende verschillende uren afgesloten voor alle verkeer, dat plaatselijk omgeleid werd.