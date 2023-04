Het slachtoffer van 29 dat gisteren bij een zwaar arbeidsongeval betrokken was in Langemark-Poelkapelle is bezweken aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurt bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in wegenwerken, langs de Poelkapellestraat tussen Langemark en Poelkapelle. Wat er precies fout gelopen is, is nog niet bekend. Het openbaar ministerie vordert een onderzoeksrechter met het oog op een autopsie. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden van het ongeval en zal nagaan of alle veiligheidsvoorschriften werden gerespecteerd.

